  • BIST 93.480
  • Altın 189,692
  • Dolar 4,8176
  • Euro 5,6079
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak, 31 Mart öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek

»
Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak, 31 Mart öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek
Mamak Belediyesi,18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mükellef borçlarını yapılandırıyor.

İlk taksit ödemesinin de 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapılandırma başvurularının veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,”Vergi borcu bulunan vatandaşlarımızın bu fırsattan bir an önce yararlanarak borçlarını yapılandırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

 

Peşin ya da taksitle ödenebilecek

Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırlmasına ilişkin 7143 sayılı yasaya istinaden emlak, çevre temizlik, işgaliye, ilan reklam gibi vergi ile asfalt katılım payı borçları da af kapsamına alındı. İki ayda bir ödemenin öngörüldüğü kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, borçlarını peşin ya da 6,9,12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Şehitleri Genç Erkekler Basketbol Turnuvası başladı14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:50
  • Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Başkan Mesut Akgül 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaret etti14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:48
  • Mamak'ta yaşayan vatandaşlar kentini tanıyor13 Temmuz 2018 Cuma 10:45
  • Çevre Bilinci ve Barınak Gönüllülüğü Eğitim Projesi13 Temmuz 2018 Cuma 10:28
  • Mamak’ta, park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor12 Temmuz 2018 Perşembe 09:15
  • Mamak’ta evcil hayvanlar 16-27 Temmuz tarihleri arasında aşılanacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04
  • Kavurucu yaz sıcaklıklarının yaşandığı bu günlerde Mamaklıların serinlemek için birinci tercihi parklar oldu11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
  • Mesut Akgül iş, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor10 Temmuz 2018 Salı 10:10
  • Mesut Akgül, makamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:22
  • Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci “İlk Yardım” ve “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgilendirildi09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:19
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim