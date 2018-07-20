Vergi mükellefleri, 31 Temmuz tarihine kadar başvurularını yaparak, 31 Mart öncesine ait vergi borçlarını yapılandırabilecek

Mamak Belediyesi,18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında mükellef borçlarını yapılandırıyor.

İlk taksit ödemesinin de 30 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapılandırma başvurularının veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,”Vergi borcu bulunan vatandaşlarımızın bu fırsattan bir an önce yararlanarak borçlarını yapılandırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Peşin ya da taksitle ödenebilecek

Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırlmasına ilişkin 7143 sayılı yasaya istinaden emlak, çevre temizlik, işgaliye, ilan reklam gibi vergi ile asfalt katılım payı borçları da af kapsamına alındı. İki ayda bir ödemenin öngörüldüğü kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, borçlarını peşin ya da 6,9,12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.