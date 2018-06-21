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Veysel Tiryaki, Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile buluştu

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Veysel Tiryaki, Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile buluştu
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mahalle toplantılarına devam ediyor.

Bugün Aydınlıkevler Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Veysel Tiryaki, önemli konular üzerinde durdu. Aydınlıkevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ndeki halk buluşmasına 150 kişi katıldı.

"Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz"

İlçedeki hızlı değişimden bahseden Başkan Tiryaki, Altındağ’da fiziki değişimle birlikte zihinlerde de hızla büyük bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu.  

"Ankara Türkiye'nin, Altındağ'da Ankara'nın başkentidir. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara'da hem Türkiye'de bir marka değeri oluşturdu. Her gün marka projelerimizle Altındağ'da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur, Altındağlıların ve Ankaralıların gururudur. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen, değişen ve güçlenen yapımızla, kaliteli hizmet ve kurumsal yönetim anlayışımızı devam ettirerek, Altındağ'a, Ankara'ya ve Türkiye'ye değer katmayı sürdürüyoruz. Bunda en büyük pay sahibi sizlersiniz. Sizlerin duası ile bugünlere geldik. Sizlerin duası ile Altındağ'da bereket, her geçen gün artıyor. Bugün gelinen noktada hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye oluşturduk. Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz.”

“Altındağ’da yaşam kalitesini artırmak için özveri ile çalışıyoruz.”

Altındağ'da 2005'ten bugüne çok büyük değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık merkezleriyle, pazar yerleriyle Altındağ'ın bambaşka bir görümüne kavuştuğunu aktardı ve temizlik çalışmalarına da ayrı bir parantez açtı.  Altındağ Belediyesi’nin temizlikte bir ilke imza attığını ifade eden Başkan Tiryaki: “Türkiye’deki belediyeler arasında kendi çöpünü kendi personelleriyle ve kendi araçlarıyla toplayan tek kurum Altındağ Belediyesi’dir” dedi. Başkan Tiryaki, Altındağ’ın kısa süre önce “Türkiye’de en temiz ilçesi’ ödülünü aldığını da hatırlattı.

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