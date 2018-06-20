  • BIST 94.681
  • Altın 194,330
  • Dolar 4,7431
  • Euro 5,4916
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C

Veysel Tiryaki, Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan Seyfi Özer’in ailesinin evine misafir oldu

»
Veysel Tiryaki, Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan Seyfi Özer’in ailesinin evine misafir oldu
Annesi Ayşa Özer, babası Mehmet Özer ve engelli kardeşi Seda ile birlikte yaşayan Seyfi Özer hanımefendi, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Daha önce Önder Mahallesi’nde oturduklarını söyleyen Seyfi Özer,  uzun zamandır Önder kadın eğitim kültür merkezine devam ettiğini, burada pek çok kursa katıldığını ve kurslarda aldığı eğitimlerle yaptığı el ürünlerini, Hamamönü’ndeki El Ürünleri Pazarı’nda satarak oğlunu okuttuğunu anlattı.

Seda’nın doğum günü pastasını birlikte üflediler

Felç geçiren baba Mehmet Özer’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tiryaki, kas hastası olan 32 yaşındaki engelli Seda’nın doğum gününü de kutladı. Sürpriz doğum günü pastası ile çok mutlu olan Seda’nın hediyelerini de Başkan Tiryaki tek tek açtı.

Aile üyeleri ile  uzun uzun sohbet eden Başkan Tiryaki, “  Ülkemizde 9 milyona yakın engelli insanımız var. Onlar, sesleri duyulmayan ve bir köşede sessizce kaderini yaşayan yurttaşlarımız iken AK Parti iktidarları ile birlikte engelliler açısından yeni bir dönem başladı.  AK Parti'nin engellilerle ilgili yaptığı çalışmalar çok değerli. Seda kardeşimizin de kas hastası olduğunu öğrendik. Bugün de doğum günüymüş. Yeni yaşını tebrik ediyorum ve Rabbim’den şifa diliyorum. Ailesine Allah güç kuvvet versin.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağlı çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde önemli bir etkinliğe imza attı06 Haziran 2018 Çarşamba 10:13
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, akşam iftar davetlerinde, gündüz de salon toplantılarında Altındağlılarla bir araya geliyor06 Haziran 2018 Çarşamba 10:11
  • Emine Erdoğan, Altındağlı Çevik ailesinin evine misafir oldu06 Haziran 2018 Çarşamba 09:59
  • Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği birlik ve beraberliğin sembolü olan iftar programları tüm hızıyla devam ediyor05 Haziran 2018 Salı 10:12
  • Basketbol potası görünümlü geri dönüşüm kumbaraları Altındağ'da yoğun ilgi gördü04 Haziran 2018 Pazartesi 14:43
  • Veysel Tiryaki, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’nde iftar programına katıldı01 Haziran 2018 Cuma 13:18
  • Veysel Tiryaki, Hamamönü’nü ziyaret etti01 Haziran 2018 Cuma 13:16
  • Altındağlılar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı01 Haziran 2018 Cuma 13:15
  • Hamamönü buluşmaları, Ankara’da bir Ramazan geleneği haline geldi31 Mayıs 2018 Perşembe 11:08
  • Ankara’nın en önemli simge yapılarından biri olan ve Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’nde iftar buluşmaları sürüyor31 Mayıs 2018 Perşembe 11:03
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim