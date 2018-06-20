Veysel Tiryaki, Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan Seyfi Özer’in ailesinin evine misafir oldu

Annesi Ayşa Özer, babası Mehmet Özer ve engelli kardeşi Seda ile birlikte yaşayan Seyfi Özer hanımefendi, Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Daha önce Önder Mahallesi’nde oturduklarını söyleyen Seyfi Özer, uzun zamandır Önder kadın eğitim kültür merkezine devam ettiğini, burada pek çok kursa katıldığını ve kurslarda aldığı eğitimlerle yaptığı el ürünlerini, Hamamönü’ndeki El Ürünleri Pazarı’nda satarak oğlunu okuttuğunu anlattı.

Seda’nın doğum günü pastasını birlikte üflediler

Felç geçiren baba Mehmet Özer’e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tiryaki, kas hastası olan 32 yaşındaki engelli Seda’nın doğum gününü de kutladı. Sürpriz doğum günü pastası ile çok mutlu olan Seda’nın hediyelerini de Başkan Tiryaki tek tek açtı.

Aile üyeleri ile uzun uzun sohbet eden Başkan Tiryaki, “ Ülkemizde 9 milyona yakın engelli insanımız var. Onlar, sesleri duyulmayan ve bir köşede sessizce kaderini yaşayan yurttaşlarımız iken AK Parti iktidarları ile birlikte engelliler açısından yeni bir dönem başladı. AK Parti'nin engellilerle ilgili yaptığı çalışmalar çok değerli. Seda kardeşimizin de kas hastası olduğunu öğrendik. Bugün de doğum günüymüş. Yeni yaşını tebrik ediyorum ve Rabbim’den şifa diliyorum. Ailesine Allah güç kuvvet versin.”