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Veysel Tiryaki, Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu

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Veysel Tiryaki, Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Başkan Yardımcıları Yunus Keleş ve Cebrail Aslan ile birlikte yakın zamanda Ağabeyi Ahmet Yaşar’ı ve Kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Yaşar’a başsağlığı dileyen Tiryaki, aynı zamanda Yaşar’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı da kutladı. Halka hizmet noktasında tüm yerel yöneticilerin işbirliği ve diyalog içinde olmasının Ankara’nın yaşanabilir bir kent olmasında önemli olduğunun altını çizen Yaşar, “Ankara’nın bir ilçesi bakımsız, bir ilçesi güzel olmuş bir anlamı yok. Ankara, tüm yerel yöneticilerin birlikte, dostane işbirliği ile layık olduğu noktaya gelebilir” dedi.

Tiryaki, yatırımları inceledi

Ziyarette Yaşar ile Tiryaki, Yenimahalle ve Altındağ’da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde de bulundu.

Yaşar, altyapı ve üstyapı hizmetleri, kentsel dönüşüm faaliyetleri, tamamlanan ve yapımı devam eden sosyal sorumluluk projelerini Tiryaki’ye anlattı.Yamaçevler projesi ile Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi projelerinin minyatürleri üzerinden Tiryaki’ye bilgi veren Yaşar, “Yamaçevler Yenimahalle’nin son gecekondu bölgesi. Bu projeyle ilçemizde gecekonduyu tarihe gömüyoruz. Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçtik.  67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükselteceğiz” dedi.

“Daha nice güzel işlere imza atacağız”

Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nin minyatürünü de Tiryaki’ye gösteren Yaşar, “Yunus Emre Mahallesi’nde inşa ettiğimiz tesis, 6 bin 270 metrekarelik alan üzerinde 14 bin 850 metrekare kapalı alana sahip. Hizmete açıldığında ulusal ve uluslararası müsabakalarda ev sahipliği yapacak. Eylül ayında açmayı planlıyoruz. Bu önümüzdeki üç ay bizim açılış aylarımız olacak” diye konuştu.

Altındağ’da da birçok tesisin açılış için gün saydığını belirten Başkan Tiryaki de, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de bir yerel yönetici olarak vatandaşlarımıza yararlı işler yapmak için uğraş veriyorum. İnşallah siz de biz de daha nice güzel işlere imza atacağız. Önemli olan halkın memnuniyeti ve hak ettiği hizmeti alması” dedi.

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