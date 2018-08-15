Veysel Tiryaki, Gagavuz öğrencileri Altındağ’da misafir etti

Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya’ya yapılan kültür merkezinin incelemesi esnasında, yanına gelen öğrencileri Altındağ’da ağırlama sözü veren Başkan Tiryaki, sözünü tuttu.

Altındağ Belediyesi tarafından Gagavuzya’ya yapılan kültür merkezinin incelemesi esnasında, yanına gelen öğrencileri Altındağ’da ağırlama sözü veren Başkan Tiryaki, sözünü tuttu. Gagavuz öğrencileri Altındağ’da misafir eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gençlerle tek tek ilgilendi.

Başkan Tiryaki Gagavuz öğrencileri ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, öğrencilerle önce kısa bir süre sohbet etti. Gençlere, Altındağ Belediyesi’nin Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’ne yaptığı kültür merkezinden ve huzurevinden bahseden Başkan Tiryaki, yine aynı bölgede yer alan bir kültür evinin restorasyonunu da üstlendiklerini hatırlattı. Başkan Tiryaki, iki ülke arasında sağlam dostluk köprülerinin kurulduğunu vurguladı ve “Bu köprüleri güçlü tutacak olan siz gençlersiniz” dedi. Çocuklara altın değerinde tavsiyelerde de bulunan Başkan Tiryaki, anadilin mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.

Gagavuz öğrenciler Türkçe şiir okudu, şarkı söyledi

Gagavuz öğrencilerin de Başkan Tiryaki’ye sürprizleri oldu. Türkçe ve kendi dillerine özgü şiirler okuyan Gagavuz öğrenciler, Başkan Tiryaki’den alkış aldı. Öğrenciler, daha sonra yine Türkçe ve Gagavuzca olmak üzere şarkılar söyledi. Kendi yaptığı bir resmi Başkan Tiryaki’ye hediye eden öğrenci ise büyük beğeni aldı.