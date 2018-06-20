Veysel Tiryaki, Gülpınar Mahallesi sakinleriyle buluştu

Altındağ Belediye Başkan Veysel Tiryaki, Gülpınar Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde yaptığı toplantıda, 150 kişiye seslendi.

Altındağ artık tercih edilen bir ilçe haline geldi

Başkan Tiryaki, Altındağ’da yaşanan hızlı değişimi anlattı. Kısa sürede büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayan Başkan Tiryaki: “Yaşanılabilir bir Altındağ’ın temellerini attık” dedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ’daki dönüşümün artık zihinlerde de gerçekleştiğini belirterek değişimin herkes tarafından takip edildiğini söyledi. Altındağ’ın parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle ve sosyal alanlarıyla daha modern bir hale geldiğinin altını çizen Başkan Tiryaki, ilçenin giderek daha çok değer kazandığını aktardı. Başkan Tiryaki, Altındağ’ın 20 yıldır göç verdiğine dikkat çekerek yaptıkları yatırımlarla bu durumun giderildiğini kaydetti. Altındağ’ın nüfusunun bu yıl yaklaşık 35 bin arttığını dile getiren Başkan Tiryaki, değişimin devam edeceği müjdesini verdi.

“Çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras, iyi bir eğitimdir.”

Başkan Tiryaki konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Çocuğunuza miras olarak ev, araba bırakmak için uğraşmayın. Onun iyi bir eğitim alması için uğraşın. Emin olun bu en büyük mirastır. Çocuğunuzu kültürle, sanatla, sporla buluşturun. 20’li yaşlarına kadar sanatla ve sporla uğraşan çocuk, işsiz kalsa da hırsızlık yapmaz, kötü alışkanlıklar edinmez.”