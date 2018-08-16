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Veysel Tiryaki, Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü

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Veysel Tiryaki, Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

Altındağ Belediyesi, 500  çocuğa baştan aşağı bayramlık kıyafetler hediye etti. Veysel Tiryaki’nin de katıldığı tören, çocukların neşe dolu sesleriyle renklendi.

"Çocukların gülen yüzlerini görmek en büyük mutluluk" diyen Başkan Tiryaki, "Altındağ'da dar gelirli ailelerimiz yoğunlukta yaşıyor. Yıl boyunca sürdürdüğümüz sosyal çalışmaların dışında bayramlarda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Özellikle de çocuklar bizim için önemli. Bayram öncesinde çocuklarımızı sevindirmek bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Çocukların sevinci görülmeye değerdi

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Altınay Yardım Birimi'nin çarşısına gelen çocuklar, bayramlık kıyafetlerini kendi isteklerine göre seçmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan  Tiryaki, çocuklarla ilgilenirken, Altınay personeli de çocukların bayramlıklarını özenle paketledi. Çocukların bayramlıklarına kavuşma sevinci ise görülmeye değerdi.

"Altınay sayesinde hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden yardımları ulaştırıyoruz"

Çocukluk yıllarını ve çocukluğunda yaşadığı bayramları hala unutamadığını ve o günleri özlemle andığını belirten Başkan Veysel Tiryaki, Altınay'ın sosyal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Tiryaki şunları kaydetti:

"Altınay sayesinde hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden yardımları ulaştırıyoruz. Altınay büyük ve modern bir alışveriş merkezi görünümünde... İhtiyaç sahipleri ellerindeki çeklerle Altınay'dan kendi zevklerine, ihtiyaçlarına göre istedikleri alışverişi yapabiliyorlar. Evlerinde ne eksikse, neye ihtiyaç duyuyorlarsa onu alıyorlar. Okul ihtiyaçlarını, giysi ihtiyaçlarını, ev ihtiyaçlarını vatandaşlar seçerek alıyor. Hiçbir ürünün üzerinde belediyemize ait bir logo ya da ürünün yardım malzemesi olduğuna dair bir ibare bulunmuyor. Herkes burada gönlünce seçim yapabiliyor, kimsenin gururu incinmiyor."

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan desteklerin sadece bayramlarla sınırlı kalmadığına dikkati çekti ve ekledi: "Bugün çocuklarımızın bayramlık kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçlarına giderdik. Gülümsemeleri her şeye bedel... Hepsi bizim evladımız... İleride bu memlekete hayırlı evlatlar olacaklar inşallah."

 “Çocuklarıma en güzel bayram hediyesi…”

Altınay yardım birimine gelen 2 çocuk annesi Ebru Kocasoy, bayram öncesi çocuklarına hiçbir şey alamadığını kaydederek, şöyle konuştu. “Çocuklarıma en güzel bayram hediyesini,  Altındağ Belediyesi verdi. Çocuklarımız ile ilgilenen Başkan Tiryaki’ye teşekkür ediyorum”  

Döndü Yıldız ise duygularını şöyle dile getirdi: “1 kızım ve 1 oğlum var. Oğlum engelli. Onlara hem ana hem baba oluyorum. Ekonomik durumum ortada. Sağ olsun Veysel Başkanımız bize sahip çıkıyor. Çoluğumuza çocuğumuza en güzel elbiseleri kendi elleriyle giydiriyor. Teşekkür ediyorum”

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