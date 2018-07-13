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Veysel Tiryaki, yaz döneminde birbiri ardına açılışları yapılacak tesislerde açılış öncesi son denetimleri gerçekleştirdi

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Veysel Tiryaki, yaz döneminde birbiri ardına açılışları yapılacak tesislerde açılış öncesi son denetimleri gerçekleştirdi
Altındağ’ın çehresini değiştiren yatırımların inşaatlarıyla yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Veysel Tiryaki, yaz döneminde birbiri ardına açılışları yapılacak tesislerde açılış öncesi son denetimleri gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde, dev yatırımları tek tek gezen Başkan Tiryaki, yerinde incelemeler yaptı.

İlk durak at maneji oldu

İlk olarak yapımı tamamlanan ve kısa sürede açılması planlanan at manejini ziyaret eden Başkan Tiryaki, burada tamamlanması gereken işleri sıraladı ve çalışmaların hızlanmasını istedi. Manej çevresinde yapılan düzenlemeleri inceleyen Başkan Tiryaki, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açılış öncesi son kontroller

Daha sonra, 17 Temmuz Salı günü, Doğantepe Mahallesi’nde açılışı yapılacak olan Şehitler Parkı ve Şehitler Cami’sini ziyaret eden Başkan Tiryaki, burada açılış öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi. Başkan Tiryaki, parkta ve camideki eksiklerin bir an önce tamamlanmasını istedi.

Doğantepe Mahallesi’nin ardından Ulubey Mahallesi’ne geçen Başkan Tiryaki, burada yapımı tamamlanan spor tesisi ve parkta incelemelerde bulundu. Yaz döneminde açılması planlanan spor tesisi ve parkın mahalle halkı tarafından sabırsızlıkla beklendiğini söyleyen Başkan Tiryaki, bu 2 yatırımın da en kısa sürede açılacağının müjdesini verdi. 

“Altındağlıların duaları bize güç veriyor.”

Altındağ’ın hem fiziksel hem sosyal açıdan büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen Veysel Tiryaki, “ Şu anda yıkım, yol açma ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızın yanı sıra, park, aile sağlığı merkezi, spor tesisi, 112 acil servis istasyonu, okul, kültür merkezi ve cami inşaatlarımız Altındağ’ın dört bir tarafında devam ediyor. İlk günkü heyecanımızla Altındağ’ın geleceği için her gün sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Altındağlıların duaları bize güç veriyor.” dedi.

“Her 15 günde bir açılış yapmayı sürdüreceğiz.”

Tamamlanmış 2o’den fazla yatırımın açılmak için sıra beklediğini söyleyen Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye olduğunun altını bir kez daha çizdi. Tiryaki “Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz. Her 15 günde bir açılış yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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