Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katilleri DHKP-C’li teröristlerle röportaj yapan Ahmet Şık, “Devletiniz teröristtir” dedi.

Hatay’dan milletvekili olan Atay da, birçok defa TSK'yı hedef almış, Zeytin Dalı Harekatı’na “Zeytin dalı değil, savaş baltasıdır” diyerek dil uzatmıştı. Her seferinde haddini aşan ifadelerde bulunan provokatör Atay, Cumhur İttifakı’ndaki partilere oy verecek vatandaşları “Hesabını vereceksiniz” diyerek tehdit etti.

Gelelim bugünkü bazı gazetelere yansıyan Ahmet ŞIK 'ın ifadelerine.



HDP’den milletvekili seçilen Ahmet Şık, mazbatasını almadan medyayı tehdit etti. Yeni Şafak’ın “CHP sayesinde Meclis’teler!” ve “Katil dedikleri devletten 17 bin 291 TL maaş alacak” haberini paylaşan Şık, “Bu daha başlangıç, ipinizi tutanların da, sizlerin de inlerinize gireceğiz” sözleriyle tehditler savurdu. HDP’li Barış Atay da Şık’a destek verdi.



TERÖR...

TERÖRİST..

VE ONLARI MECLİSE BUYUR EDENLER...



TERÖRÜN VE TERÖRİSTLERİN

OTUZ ÜÇ YILLIK BİLANÇOSU.



100 bin terör saldırısında 9 binden fazla güvenlik görevlisi şehit oldu.

Hain saldırılarda 7 bin 500 sivil hayatını kaybederken, 16 bin sivil de yaralandı.



Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 5’te biri maalesef ki ÇOCUK...



Öte yandan son 1 yılda PKK’nın Ankara, İstanbul, Kayseri ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu illerde canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda 121 sivil hayatını kaybederken, 420 vatandaş da yaralandı.



1997 yılında ölü, sağ, yaralı ele geçen ve teslim olanlarla birlikte 9 bin 451 terörist etkisiz hâle getirilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükûmetin talimatları, TSK ve emniyetin el ele vermesiyle yılın ilk 5 ayında bu sayı 10 bin 772’ye ulaştı.

Bugün kundaktaki bebeklerin ve gencecik fidanların, babaların, annelerin evlenmeyi bekleyen gencecik kızların KATİLLERİNİ, (Sözüm ona)

MİLLET İTTİFAKININ OYUNCULARI SAYESİNDE ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYA SALLAYA,

MECLİS KÜRSÜSÜNDE AĞZININ SALYALARINI AKITA AKITA,

İŞARET PARMAKLARINI GÖZÜMÜZÜN İÇİNE SOKA SOKA HAKARET EDEN,

KANLI ELLERİNİ MİLLETİN MECLİSİNE SOKANLAR!!!



SİZ,SİZLER



VİCDANINIZ RAHAT MI?



Milletin paralarını, bu eli kanlı terör sevicilerine SPONSOR OLMAKLA MUTLU MUSUNUZ?



Verilen bu maaşlar ile

EVLATLARIMIZA;

KURŞUN SIKAN TERÖR UŞAKLARINA, MERMİLERİN PARASINI TAŞIMAKLA



VİCDANINIZ RAHAT ve HUZURLU MUSUNUZ?



HDP, CHP’li belediyelerinin olduğu

Adalar’dan yüzde 23,6,

Şişli’den 18,13,

Ataşehir’den 11,5,

Avcılar’dan 13,2

Beşiktaş’tan 16,5 oranında oy aldı.



Şimdi,

BU KAN EMİCİ TERÖRİSTLERİ MECLİSE SOKARAK,

MUTLU VE HUZURLU MUSUNUZ!!!



EYYYYY, CHP SEÇMENİ/ SEÇMENLERİ?



VİCDANINIZ HER GELEN ŞEHİTİ

TOPRAĞA DÜŞEN GENCECİK FİDANLARI

EVİ, OCAĞI TARUMAR OLAN AİLELERİ

görünce



BURNUNUZUN DİREĞİ

VİCDANINIZ SIZLAMAYACAK MI?



Hadi onların safları ve cibilliyetleri

İHANET!!!

ŞEREFSİZLİK!!!

KAHPELİK!!!

üzerine. Yoksa sizin,

SİZİN DE Mİ ÖYLE?



Söyleyin şimdi?

17.291 TL alacak ve her ŞEHİT TOPRAĞA DÜŞTÜĞÜNDE ellerini OVUŞTURACAK bu

KAHPE OĞLU KAHPELERİ,

HAİN OĞLU HAİNLERİ

ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZLERİ bu şekilde

TALTİF EDERKEN

HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMAYACAK.?



YAZIKLAR OLSUN SİZE!!!



YAZIKLAR OLSUN,

BU HAİNLERİ MECLİSE GETİRMEK İÇİN ÖZEL GAYRET SARFEDENLERE!



YAZIKLAR OLSUN,

MİLLETİN PARASINI TERÖRİSTLERE PESKEŞ ÇEKENLERE.



YAZIKLAR OLSUN!!!

YAZIKLAR OLSUN!!!



Selâm ve dua ile.