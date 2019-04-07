Türkiye Büyük Millet Meclisi - TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi - Ankara'da Gezilecek Yerler

Bina 1923 senesinde mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası buluşma yeri olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. Ancak, I.Türkiye Büyük Millet Meclisi binasıyeterli gelmeyince bu binanın işlevi değiştirilerek Meclis binası olarak tertip edilmiş ve 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır.

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924-1960 senelerinde Atatürk ilke ve devrimlerinin asıllaştırıldığı, Cumhuriyetimizin büyümesi için çok ehemmiyetli kararların alındığı ehemmiyetli bir yapıdır.

Türk politik tarihinde ehemmiyetli bir yeri olan II. Türkiye Büyük Ulus Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 senelik bir yarıyıl süresince sürdürmüştür. Binanın ön kısmı onarım ve yenilenmelerden sonra tertip edilerek 30 Ekim 1981 tarihinde müze olarak ziyarete açılmıştır.

Müzede ilk üç Cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın şahsi eşyaları, Mecliste kullanılan muhtelif kırtasiye taşıtları, Meclis görüşme zabıtları, milletvekili yoklama defterlerinden birer misal ile Atatürk prensipleri ve devrimlerine ait yapıtlar sergilenmektedir.

1924–1960 senelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Heyet Salonu olarak kullanılan salonda en çok 600 milletvekili vazife yapmıştır.

Atatürk, 15–20 Ekim 1927 tarihleri arasında “Büyük Nutku”nu burada okumuştur. Salonun tavan süslemeleri Selçuklu ve Osmanlı süsleme sanatlarından esinlenilerek yapılmıştır.

Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 22 Ulus Ankara

Müze İletişim Numarası: 310 53 61 • Faks : 311 04 73

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