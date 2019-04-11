Günün özeti haberleri
Türkiye gündeminde yer alan haberlerin özet haberleri.
Günün özeti haberleri
Cari açık Şubat’ta azaldı
Cari işlemler açığı, 2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti
Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
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İran’da zincirleme trafik kazası:7 ölü 14 yaralı
İran’da akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Başkent Tahran’da çok sayıda araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
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Kartal’da çöken bina iddianamesi kabul edildi
Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler 24 Haziran 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Ayrıca mahkeme, tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yakalama kararı çıkardı.
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Sudan’da ordu yönetime el koydu
Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul geçici askeri hükümetin başkanı oldu.
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Avrupa liderleri, Brexit için toplandı
Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere’nin Birlikten ayrılmasını görüşmek için Brüksel’de bir araya geldi.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz