Günün özeti haberleri

Cari açık Şubat’ta azaldı

Cari işlemler açığı, 2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

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İran’da zincirleme trafik kazası:7 ölü 14 yaralı

İran’da akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Başkent Tahran’da çok sayıda araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

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Kartal’da çöken bina iddianamesi kabul edildi

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi. Şüpheliler 24 Haziran 2019 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Ayrıca mahkeme, tahliye edilen binanın proje sorumlusu Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yakalama kararı çıkardı.

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Sudan’da ordu yönetime el koydu

Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul geçici askeri hükümetin başkanı oldu.

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Avrupa liderleri, Brexit için toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere’nin Birlikten ayrılmasını görüşmek için Brüksel’de bir araya geldi.

(İHA)