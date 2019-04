Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı”

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu’nun vefatından dolayı evine taziye ziyaretinde bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe için acı bir gün olduğunu belirten Koç, “Yaşayan efsanemiz Sinyor Can Bartu’yu kaybettik. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu. Ama aslında biz bugün Pazar günkü maçın organizasyonunu yapacaktık. Birkaç gün önce konuştuğumuz zaman Ankaragücü maçı geçsin yorumlarımı yapayım, akşam hafta sonunu planlarız demişti. Eşi ve kızıyla beraber hafta sonu maça gelmek istiyordu. Kısmet değilmiş. İçeride aileyle beraber yarının planlarını yaptık. Yarın cenaze namazı Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak. Ondan önce stadımızda 10.30’da tören düzenleyeceğiz. Tören tüm taraftara, halka açıktır. Hepimiz için acı bir gün başımız sağ olsun. Can Bartu hem kişiliğiyle hem tarihiyle hem yaptıklarıyla spor hayatından sonraki Fenerbahçe’deki konumuyla bambaşka biriydi. İyi ki vardı. İyi ki Fenerbahçeli’ydi. Bizlere çok şey kattı. Onu da en hakiki şekilde yarın uğurlayacağız” diye konuştu.

(Metin Başar - Caner Evyapan/İHA)