Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada

Son dakika! E-5'te araç yangını

E-5 karayolu Altunizade Köprüsü mevkisinde bir araç yol ortasında alev alev yandı. Aracın alevlere teslim olduğu yangında çevreye yoğun dumanın da yayıldığı gözlendi.

Aracın yandığı yolda trafik bir süreliğine aksarken, çevredeki vatandaşlar yangını panikle izledi.