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Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada
Aracın yandığı yolda trafik bir süreliğine aksarken, çevredeki vatandaşlar yangını panikle izledi.
Son dakika! E-5'te araç yangını
E-5 karayolu Altunizade Köprüsü mevkisinde bir araç yol ortasında alev alev yandı. Aracın alevlere teslim olduğu yangında çevreye yoğun dumanın da yayıldığı gözlendi.
Aracın yandığı yolda trafik bir süreliğine aksarken, çevredeki vatandaşlar yangını panikle izledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz