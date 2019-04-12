Günün Özet Haberleri - Ankara Haber

12 Nisan 2019 günü Türkiye'de ve Ankara'da meydana gelen olayların özetlerinde derlenmiş günün özet haberleri.

’’Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap ’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye’ye ders verebilecek en son ülke Fransa’dır. Çünkü Ruanda, Cezayir’de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye’ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen, doğruları söyleyen bir Türkiye var" dedi.

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’’Can Bartu Hayatını kaybetti’’

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe’nin ve A Milli Takımımızın efsane isimlerinden olan Bartu 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Ülkemizi İtalya’da da temsil eden Barcu, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yaptı.

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’’Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte kıldı’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Camii’nde kıldı.

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’’Karamollaoğlu’nun dolmaz demişti ama adeta taştı’’

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Çamlıca Camii’ni eleştirerek, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir" dedi. Bugünkü Cuma namazı Karamollaoğlu’na cevap niteliğindeydi. 60 bir kişilik Çamlıca Camii tıklım tıklım doldu.

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’’Bir tersanede vinç denize devrildi’’

Tuzla’da bir tersanede limandaki vinç denize devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birkaç işçinin panikle denize atladığı iddia edildi.

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’’İstanbul’da taksicilerin “kısa mesafe” pazarlığı’’

Etiler ve Fındıkzade’de taksicilerin yol kenarında bekleyen müşterilerle “kısa mesafe” pazarlığı yaptığı ve müşterileri aracına almadan gittiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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’’Sağlık raporu alamadı, doktoru darp etti’’

Adana’da kentteki bir aile sağlığı merkezine sürücü belgesi için sağlık raporu almaya gelen kişi, doktorun sevk kararı vermesi üzerine kararı veren doktoru ve kendileri ayırmaya çalışan doktoru darp etti.

(İHA)