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Akyazı İlçesindeki Deprem paniği kamerada

Deprem esnasında işyerinden sokağa dökülen vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda ders işlendiği anda oluşan depremde öğrencilerde paniğe kapıldı.

Akyazı İlçesindeki Deprem paniği kamerada

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Akyazı Topağaç olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem merkez ilçe ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin yaşanması sonrasında artçı deprem olarak adlandırılan 3 ayrı hafif şiddetli depremin daha meydana gelmesinden sonra ilçe halkı kendini sokağa attı.

Deprem esnasında işyerinden sokağa dökülen vatandaşların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda ders işlendiği anda oluşan depremde öğrencilerde paniğe kapıldı.

Okul içerisinde ki öğrenciler okulun güvenli bölgesine tahliye edildi. Okullara akın eden veliler çocuklarını yalnız bırakmadı.

(Ali Yıldırım /İHA)

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