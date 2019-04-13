Günün Özeti Haber Video

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Karamollaoğlu’na ’Çamlıca Camii’ tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nu eleştirerek, "Bu kesim öyle bir savrulma yaşamış ki Cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan büyük Çamlıca cami için dahi ‘gereksiz’ diyecek bir yere gelmiştir. Bu şekilde davrananların tek parti döneminden beri mücadele ettiğimiz zihniyetle tamamen aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor" dedi.

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’Bahçeli’den ’Cumhur İttifakı’ vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği kampın açılış toplantısında konuştu.

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Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.

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‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal medya üzerinden kayıp aranacak

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve bir grup gönüllü yazılımcının ortak projesi olan ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ kullanıma açıldı.

(İHA)