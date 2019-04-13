Günün Özeti Haber Video
Karamollaoğlu’na ’Çamlıca Camii’ tepkisi, ’Bahçeli’den ’Cumhur İttifakı’ vurgusu, Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı, Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı, ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal medya üzerinden kayıp aranacak
Günün Özeti Haber Video
Karamollaoğlu’na ’Çamlıca Camii’ tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nu eleştirerek, "Bu kesim öyle bir savrulma yaşamış ki Cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan büyük Çamlıca cami için dahi ‘gereksiz’ diyecek bir yere gelmiştir. Bu şekilde davrananların tek parti döneminden beri mücadele ettiğimiz zihniyetle tamamen aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor" dedi.
...
’Bahçeli’den ’Cumhur İttifakı’ vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam’da düzenlediği kampın açılış toplantısında konuştu.
- ...
Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
- ...
Yıldırım düşme anı kameralara yansıdı
Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.
- ...
‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal medya üzerinden kayıp aranacak
Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) ve bir grup gönüllü yazılımcının ortak projesi olan ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ kullanıma açıldı.
(İHA)
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz