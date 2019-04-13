Son Dakika Ankara Alparslan Türkeş bulvarı Üzerinde Kafe'de Yangın Çıktı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş bulvarı üzerindeki, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanındaki, kafede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevlerin kafeyi sarması, hastane ve çevresinde paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin sardığı kafenin ortasında bulunan yüksek direkte asılı Türk bayrağının yangından etkilenmemesi de dikkat çekti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Cem Geçim - Muhammet Mücahit Dereli /İHA)

Son Dakika Çıkan Yangında Türk bayrağının yangından etkilenmemesi de dikkat çekti

Ankara’da 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanındaki, kafede çıkan yangında soğutma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, bölgeye acil olarak itfaiye ekipleri ve UMKE personeli sevk edildi. Yangının korkutucu boyutlara ulaşmasıyla çok sayıda ambulansın da hazır bekletildiği bölgede yapılan çevre güvenliği ve müdahalelerin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Türk bayrağının yangından etkilenmemesi de dikkat çekti

Bölgede, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarını devam ediyor.