Konya Ovası’nda Lale şöleni Kameralara Böyle Yansıdı

Konya’da 400 dönümlük araziye ekilen 30 milyon lale açmaya başladı. Havaların ısınmasıyla açan milyonlarca lale Konya Ovası’nda rengarenk bir görsel şölen oluşturdu.

Türkiye’nin lale imalinin takribî yüzde 90’ını karşılayan Konya’nın İsmil Semti’ndeki çiçek işletmesi yetiştirdiği laleleri Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, İran, Bulgaristan, Romanya, Pakistan ve Katar gibi ülkelere de ihraç ediyor.

Şirketin Ziraat Mühendisi Korkut Yetgin, 400 dönümlük arazide lale yetiştirdiklerini ve her sene bu mevsimde lalelerin açtığını söyledi. Sezonu açtıklarını belirten Yetgin, "Lale tarlalarımız 25 Nisan’dan sonra ziyaretçilerimize sarih olarak ay sonuna kadar devam edecek.

Türkiye genelindeki sanatçılarımızı yazarlarımızı buraya Konya’ya davet ediyoruz. Bu sene sezonumuz çok hoş, özellikle ilkbahar yağışlarımız hoş. Lalelerimizin çiçek açması için zorunlu topraktan yeterli enerjiyi alıyor. Allahın İzniyle hoş bir sezon geçireceğiz. Laleler Türkiye genelinde takribî 120’nin üzerinde belediyeye sevk ediliyor, Türkiye’nin önde gelen süpermarketlerini yolluyoruz. Ayrıca yüzde 10 ortamında yurt dışına ihracatımız var” dedi.

Tercih çalışmalarının lale imaline tesir ettiğini söyleyen Korkut Yetgin, “Bu sene havaların sıcak gitmesi ve belediyelerin tercih çalışmaları sebebiyle çalışmalarımız lale imalimiz eksildi. Ancak ilerleyen senelerde çoğalacağını bekliyoruz. Takribî 30 milyon lale yapımı yapıyoruz” biçiminde konuştu.

Öte yandan laleleri görenler insanlar rengarenk tarlayı gezerek güzel manzaralarda fotoğraf çektirdi.

(Mustafa Beşer/İHA)