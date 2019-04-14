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Hatay Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay kırıkhan ve reyhanlı ilçelerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve askeri araç takviyesi yapıldı.