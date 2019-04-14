Hatay Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay kırıkhan ve reyhanlı ilçelerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve askeri araç takviyesi yapıldı.
Hatay Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi
Sabahın erken saatlerinde çeşitli birliklerden gönderilen çok sayıda komando ve zırhlı askeri araç Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerini geçerek Suriye sınırındaki birliklere ulaştı.
Komando ve askeri araçların Suriye sınırındaki birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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(İsmet Biçen - Mehmet Bayrak/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz