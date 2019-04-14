30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi

Pendik’te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil O, 30 yıllık eşi Abdullah O. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti.

Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi. Daha sonra Abdullah O., kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı. Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil O., yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah O. tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.

Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)

Kadına Şiddet

Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde olan bir utanç tablosu olan kadına şiddet olayları ne yazık ki ülkemizde de hiç de azımsanmayacak şekilde gerçekleşebiliyor. Kimi zaman kapalı kapılar arkasında kimi zaman ulu orta, sokak ortasında gerçekleştirilen kadına şiddet olayları toplumun kanayan yarası olmaya devam ediyor.

Ülkemizde son dönemde artan kadına şiddet vakaları, toplumun büyük bir kesiminden çığ gibi tepkiler topluyor. Bu sebeple hukuk sistemi gerekirse yeniden düzenlenerek kadına karşı şiddet eylemlerinin cezasız kalmaması adına gelişmeler yaşanıyor. Ancak yaptırım ve hukukun tecelli etmesi konusunda bazı aksaklıkların olması kadına şiddeti ne yazık ki toplumun belirli kesimine caydırıcı olarak kabul ettiremiyor.

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