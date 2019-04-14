9. kez Avrupa Şampiyon Olan Kayaalp'in Canlı Maç Heyecanı

Grekoromen stilde mindere çıkan ve finalde Gürcü rakibi Kajaia’yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp, toplamda 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Oğullarının mücadelesini televizyon karşısında izleyen ailesi heyecandan yerinde duramazken altın madalya kazanarak Türk Bayrağını göndere çektiren milli güreşçi Kayaalp’in sevincine ortak oldu. Anne Sevgi ve baba Kelami Kayaalp ile akrabaları milli güreşçiye dua ederek destek olurken, karşılaşma sonrası evde bayram havası oluştu.

Maç sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen anne Sevgi Kayaalp, gazetecilere yaptığı açıklamada “İnşallah Allah nice Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonlukları nasip etsin. Çok heyecanlıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum. Rıza herkesin gururu, Türkiyemiz’in gururu. Allah’ım yolunu açık etsin. Bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı okuttu. İnşallah bir altın madalyamız kaldı, o da olimpiyat. Onu da alacağız. Bayrağımızı göndere çektireceğiz, İstiklal Marşımızı söylettireceğiz. Allah’ım gücünü kuvvetini artırsın” dedi.

Baba Kelami Kayaalp ise, “Oğlum 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz. Şanlı bayrağımızı göndere çekti, İstiklal Marşımızı okuttu. Daha nice şampiyonluklarını görmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Maç sonunda anne Sevgi Kayaalp’i yakınları telefonla arayarak tebrik etti.

(Bahadır Muhlis Gökgül /İHA)

Rıza Kayaalp Altın Madalyaya Ulaştı

Bu yıl Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Turnuvası’nda milli güreşçilerimiz başarı üstüne başarı kazanıyor. Son olarak erkek serbest stilde Taha Akgül ile gururlandık. Şimdi de gözler erkekler grekoromen stilde müsabakalarına çevrildi. Bu klasmanda güreşen milli sporcumuz Rıza Kayaalp finale çıkma başarısı gösterdi.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil güreşleri başladı. Erkekler 130 kiloda temsilcimiz Rıza Kayaalp karşılaştığı 3 rakibini de art arda mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Grekoromen stilde turnuvanın favorileri arasında gösterilen Rıza Kayaalp’in altın madalyayı kazandı.

Rakiplerini Teker Teker Mağlup Ediyor

Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil erkekler 130 kiloda karşılaştığı ilk rakibi olan Hırvat Milkoviç’i tuş yaparak mağlup etmeyi başardı. Bu müsabakadan galibiyetle çıkan temsilcimiz ikinci tura çıkmaya hak kazandı. İkinci turda ise ilk rakibi Azerbaycan’dan Shariati’ydi. Rakibini 5 – 0 gibi net bir skorla mağlup eden Rıza Kayaalp, ikinci turun son maçında turnuvanın ev sahibi olan Rumen Ciurariu ile karşılaştı. Rumen rakibini de aynı Azerbaycanlı rakibi gibi 5 – 0 skorla mağlup eden şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp bu müsabakaların ardından adını yarı final tabelasına yazdırmayı başardı.

Yarı final müsabakası aynı zamanda sporcumuz için bir rövanş maçı anlamı taşıyordu. Çünkü milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil erkekler 130 kilo yarı finalinde, son dünya şampiyonasında mağlup olduğu rakibiyle karşılaştı. Rıza Kayaalp için büyük bir öneme sahip olan bu müsabakada, milli güreşçimiz Estonyalı güçlü rakibini 4 – 0 skorla yenerek adını final tabelasına yazdırmayı başardı. Kayaalp’in finaldeki rakibi ise belli oldu. Milli güreşçimiz Avrupa Güreş Şampiyonası 130 kilo erkekler grekoromen stil final müsabakasında Gürcü rakibi Kajaia ile karşılaşacak.

Öte yandan Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mindere çıkan bir diğer temsilcimiz Fatih Cengiz, 77 kiloda, Slovak Leos Drmola’yı teknik üstünlük, Yunan Georgios Prevolarakis’i 3 – 0, Fransız Nikoghosyan’ı da 5-0 yenerek yarı finale çıkmayı başardı. Anca yarı finalde Rus rakibi Roman Vlaslov’a mağlup olan milli güreşçimiz bronz madalya için mindere çıkacak.