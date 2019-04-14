Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber
Günün özetleri, Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, Zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon, Tuzla Piyade Okulu’nda korkutan yangın, Cani adamın karısına çarptığı anlar kamerada, Rizeli gencin keçileriyle güldüren diyaloğu, Mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Günün Özet Haberleri Videolu- Ankara Haber
14 Nisan 2019 rarihi Günün özetleri, Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, Zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon, Tuzla Piyade Okulu’nda korkutan yangın, Cani adamın karısına çarptığı anlar kamerada, Rizeli gencin keçileriyle güldüren diyaloğu, Mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Terör örgütüne ait hedefler imha edildi
MSB: "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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Zabıtadan dilencilik yapan çocuklara operasyon
Taksim Meydanı’nda aileleri tarafından dilendirilen Suriyeli 5 çocuğa zabıta ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.
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Tuzla Piyade Okulu’nda korkutan yangı
Tuzla Piyade Okulu’nda bulunan 4 katlı koğuşta yangın çıktı. Yangında 2 kursiyer teğmen hafif şekilde yaralanırken 3 kursiyer teğmen de dumandan etkilendi.
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Cani adamın karısına çarptığı anlar kamerada
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Can Bartu Tesisleri’ne gelerek takımlarına destek verdi.
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Rizeli gencin keçileriyle güldüren diyaloğu
Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntülerinin ardından bir başka gencin keçileriyle yediği armut ve salatalığı bölüşmesi beğeni topladı.
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Mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Esenler’de bina boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 2 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen martının özgürlüğüne kavuştuğu anlar kameralara yansıdı.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz