Galatasaray Fenerbahçe derbisi için stada geldi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe spor kulübü ile karşılaşacak. Maç yapılacak stada Florya Metin Oktay Tesisleri’nden yola çıkan sarı-kırmızılı kafile, emniyet eşliğinde geniş güvenlik önlemleri alınarak stada giriş yapı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbi mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. (İHA)

Haber: Bilgi Kutusu

Galatasaray Nasıl Kuruldu?

Galatasaray Spor Kulübü’nün kurulması 1905 senesine kadar uzanır. Spor kulübü adını ünlü Galatasaray Lisesi’nden alır. Lisenin kurulma amacı devlet adamı yetiştirmekti. Bu doğrultuda 2. Beyazıt tarafından 1400’lü yıllarda kurulmuştur. İleriki yıllarda okul modernize edilerek ismini korumuştur. Okul kısa süre içinde başarıları ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. Okulun en büyük başarılarından bir tanesi şüphesiz spor alanlarındaki faaliyetleri idi.

Türkiye’de Modern Anlamda İlk Spor Faaliyetleri Galatasaray Sayesinde Gerçekleşmiştir

Okul sayesinde Türkiye’de modern anlamda ilk olarak spor faaliyetleri yapılmaya başlanmıştır. Hatta 1800’lü yılların sonuna doğru spor faaliyetleri ile uğraşan kişilere özel olan bir bayram bile düzenlenmiştir. Sporcular aldıkları eğitim sayesinde, etkinliklerde önemli başarılar göstermiş ve madalyalar almaya hak kazanmışlardır.

“Bizim İsmimiz Galata Sarayı Olsun” Diyerek Takıma İsmini Verdiler

Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen, takımın kuruluş amacını açıklamıştır. Yen, maksatlarının İngiliz spor takımları gibi toplu olarak top oynamak olduğunu söylemiş ve Türk olmayan takımları yeneceklerini belirtmiştir. Takım kurulurken isim koyma sırasında Gloria yani zafer olması yönünde teklifler gelmiştir. Adalet konulmasını isteyenler de olmuştur. Sonuç olarak sonunda Galatasaray ismi oy birliği ile kabul edilmiştir. İsmin Galata Sarayı isminden geldiği söylenmektedir. Kurucu üyeler arasında yer alan isimler Ali Sami Yen ve Asım Sonumut’tur.