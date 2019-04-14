MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş- Başakşehir maçını izlemesinin ardından statta yükselen mazbata tezahüratlarına ilişkin konuşan Bahçeli, duruma tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Mazbatayı stadyuma taşımak siyasi düşmanlık için ekilen tohumdur
Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş- Başakşehir maçını izlemesinin ardından statta yükselen mazbata tezahüratlarına ilişkin konuşan Bahçeli, duruma tepki göstererek, “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz