Kum Adası baharın gelmesiyle pembeye büründü

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum Adası’nda ilkbaharın gelmesiyle açan çiçekler bölgeyi sanki pembeye bürüdü. Bölgede açan çiçeklerle oluşan yurttaşlar manzara karşısında ki görselleri gören herkesi hayran bıraktı. Oluşan manzarayı gören yurttaşlar cep telefonlarıyla manzarayla beraber resim çekti. Hayran vazgeçen manzara drone ile havadan görüntülendi.

Çiçeklerle oluşan görüntünün çok hoş olduğunu ifade eden Sermet Erinç, “Buraya biz denize girmek için geliyorduk. Bu hoşluğun olduğunu öğrenmiyorduk. Çardak Kum adası çiçeklerle daha da hoş olmuş. Görüntü çok hoş” biçiminde konuştu.

(Mustafa Uçmaz /İHA)

Kum Adası Nerede?

Kum adası Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesi bulunmaktadır. İnsanlar bu bölgedeki suların şifalı olması sebebiyle ziyaret etmektedir.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak öğrendikleri bölgeye, rahatsızlıklarına takat bulmak için her sene ağustos ayında Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen şahıslarla dolup taşıyor.

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru takribî 100 metre uzayan ve karayla iletişimi köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde ufak bir gölet oluşturuyor.

Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her yıl özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan bireylerden yoğun alaka görüyor.