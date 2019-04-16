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- Dün 22:53 TSİ

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı

Kaygan yoldan Şarampole devrilen minibüs, Güvenlik görevlilerinin yaptığı inceleme sonrası, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve devam ettiği belirtildi.

Korkunç Trafik kazası kameraya böyle yansıdı

Erciyes Dağı ile Develi ilçesi sınır yolunda meydana gelen kazada 38 TY 456 plakalı yolcu minibüsü, karın yağması sebebiyle kaygan yolda, minübüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç metrelerce kayarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen Trafik kazasında minibüs şoförü ve 2 kişi kazadan dolayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada yaralananl şöför ve yolcular çevrede geçen araç sürücülerinin ve vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Yaralı yolcular hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaygan yoldan Şarampole devrilen minibüs, Güvenlik görevlilerinin yaptığı inceleme sonrası, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve devam ettiği belirtildi.

Kazada Kameralara Yansıdı

Korkunç Trafik kazası bir vatandaş tarafından tesadüfen cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Video Görüntülerinde yolcu minibüsünün kaygan yoldan kayması ve şarampole devrilmesi saniye saniye yer alıyor.

(İHA)

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