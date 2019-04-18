Günün özeti Video Haberler

Günün önemli gelişmeleri şöyle, Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz”, Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den müebbet hapis, İlk etabı hizmete açılan proje havadan görüntülendi, Türkiye nüfusunun yüzde 28’i çocuk, Pakistan’da sel felaketi: 49 ölü, 176 yaralı, Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi.

Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, “Biz de sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir” dedi.

...

Eski İl Jandarma Komutanına FETÖ’den müebbet hapis

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin 39 sanıklı davada eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 11 sanık “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

...

İlk etabı hizmete açılan proje havadan görüntülendi

İlk etabı hizmete açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi.Görüntülerle seferlerini gerçekleştiren vapurlar gözler önüne serildi.

...

Türkiye nüfusunun yüzde 28’i çocuk

2018 yıl sonu itibariyle, Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422’sini çocuk nüfus oluşturdu.

...

Pakistan’da sel felaketi: 49 ölü, 176 yaralı

Pakistan’da 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

...

Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi

Alkollü araç kullanırken yakalandı, bu da yetmezmiş gibi bir de polisi ısırdı. Görenleri şaşkına çeviren olay Moldova’da kayda geçti.

(İHA)