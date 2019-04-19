Günün Videolu Özet Haberleri

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan: ’’Seçim tartışmaları geride kaldı’’, Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı, Ramazan’ın şerifin habercisi Berat Kandili bu gece icra edilecek, Bayram tatili 9 güne çıkarıldı, Korkudan horoz bile dile geldi.

Erdoğan: ’’Seçim tartışmaları geride kaldı’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna işaret etti.

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Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı, 5 ton toz esrarın ele geçirildiği uluslararası uyuşturucu ticareti yapan teknelere yönelik “Birlik Operasyonu”nun görüntülerini paylaştı.

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Ramazan’ın şerifin habercisi Berat Kandili bu gece icra edilecek

Üç ayların son kandili olarak da bilinen Berat gecesi en kıymetli gecelerden biri olarak haber veriliyor.

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Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Ramazan yaklaşırken, herkesin aklındaki soru işareti cevabını buldu. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı.

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Korkudan horoz bile dile geldi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde korktuğu anlarda “anne” diye bağıran horoz dikkat çekiyor.

(İHA)