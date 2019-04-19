Günün Videolu Özet Haberleri
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan: ’’Seçim tartışmaları geride kaldı’’, Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı, Ramazan’ın şerifin habercisi Berat Kandili bu gece icra edilecek, Bayram tatili 9 güne çıkarıldı, Korkudan horoz bile dile geldi.
Günün Videolu Özet Haberleri
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan: ’’Seçim tartışmaları geride kaldı’’, Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı, Ramazan’ın şerifin habercisi Berat Kandili bu gece icra edilecek, Bayram tatili 9 güne çıkarıldı, Korkudan horoz bile dile geldi.
Erdoğan: ’’Seçim tartışmaları geride kaldı’’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğuna işaret etti.
- ...
Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanlığı, 5 ton toz esrarın ele geçirildiği uluslararası uyuşturucu ticareti yapan teknelere yönelik “Birlik Operasyonu”nun görüntülerini paylaştı.
- ...
Ramazan’ın şerifin habercisi Berat Kandili bu gece icra edilecek
Üç ayların son kandili olarak da bilinen Berat gecesi en kıymetli gecelerden biri olarak haber veriliyor.
- ...
Bayram tatili 9 güne çıkarıldı
Ramazan yaklaşırken, herkesin aklındaki soru işareti cevabını buldu. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı.
- ...
Korkudan horoz bile dile geldi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde korktuğu anlarda “anne” diye bağıran horoz dikkat çekiyor.
(İHA)
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz