Günün Özeti - Haberler Ankara

Günün önemli gelişmeler olan Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti, TEM’de 3 tır birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu, Çin’de başlayan orman yangını Rusya’ya sıçradı, Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor, Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütüne baskın haberlerini sizler için derledik.

Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti

Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.

İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı düzenlendi.

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TEM’de 3 tır birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kaza oluştu.

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Çin’de başlayan orman yangını Rusya’ya sıçradı

Çin ile Rusya sınırında başlayan orman yangını Rusya’ya yayıldı. Hala süren orman yangınında 100’den fazla ev yandı.

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Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor

Son 1 aydır ardı ardına depremlerin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde artçı sarsıntılarda devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerde ve şehir merkezinde de hissedilen depremlerden dolayı vatandaşlar evlerine giremiyor.

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Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütüne baskın

İstanbul polisi, ülke çapında nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

(İHA)