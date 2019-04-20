Günün Özeti - Haberler Ankara
Günün önemli gelişmeler olan Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti, TEM’de 3 tır birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu, Çin’de başlayan orman yangını Rusya’ya sıçradı, Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor, Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütüne baskın haberlerini sizler için derledik.
Günün Özeti - Haberler Ankara
Günün önemli gelişmeler olan Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti, TEM’de 3 tır birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu, Çin’de başlayan orman yangını Rusya’ya sıçradı, Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor, Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütüne baskın haberlerini sizler için derledik.
Binlerce kişi Çamlıca Camii’ne akın etti
Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.
İstanbul’un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı düzenlendi.
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TEM’de 3 tır birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kaza oluştu.
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Çin’de başlayan orman yangını Rusya’ya sıçradı
Çin ile Rusya sınırında başlayan orman yangını Rusya’ya yayıldı. Hala süren orman yangınında 100’den fazla ev yandı.
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Yaşanan depremlerden dolayı vatandaş evlerine giremiyor
Son 1 aydır ardı ardına depremlerin meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesinde artçı sarsıntılarda devam ediyor. İlçede yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre ilçelerde ve şehir merkezinde de hissedilen depremlerden dolayı vatandaşlar evlerine giremiyor.
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Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütüne baskın
İstanbul polisi, ülke çapında nargile tütünü kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz