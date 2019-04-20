12 kişinin evde olduğu sırada alevler yükseldi
Esenler’de içinde 12 kişinin bulunduğu bir dairede yangın çıktı. Kısa sürede diğer odalara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Esenler Turgutreis Mahallesi 527. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairede yangın çıktı. Evin bir odasında başlayan ve giderek büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yanan dairede bulunan 12 kişiden 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edilenlere ilk müdahaleyi de olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıklarından Halil Kartal, “Bir yangın çıktı, Van Bahçesaraylı hemşehrimizin evi yandı. İçeride 12 kişi vardı. Hepsine kısa sürede müdahale ettik kimseye bir şey olmadı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekibimiz hemen yetişti” dedi.
(Serdal Altıntepe/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz