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İşte casusların kaldığı o ev

İstanbul’a yapılan operasyonla önceki gün gözaltına alınan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) casusları Esenyurt’ta bir adreste ikamet ettiği ortaya çıkmıştı. Casuslar, Bulgaristan üzerinden Türkiye geldikleri araçta sitenin otoparkında görüntülendi.

İstanbul Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalışan iki casus gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan casuslardan Samir Şaban’ın Türkiye’de kaldığı evin Esenyurt’ta olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta Şaban’ın kaldığı ev görüntülendi.

Site sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Şaban’ın binada 6’ncı katta oturduğu ve ailesiyle kaldığı öğrenildi. Ajanların Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldikleri söylenilen Bulgaristan plakalı araç da sitenin otoparkında görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

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