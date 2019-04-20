İşte casusların kaldığı o ev

İstanbul Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı operasyonla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına çalışan iki casus gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan casuslardan Samir Şaban’ın Türkiye’de kaldığı evin Esenyurt’ta olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta Şaban’ın kaldığı ev görüntülendi.

Site sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Şaban’ın binada 6’ncı katta oturduğu ve ailesiyle kaldığı öğrenildi. Ajanların Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldikleri söylenilen Bulgaristan plakalı araç da sitenin otoparkında görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)