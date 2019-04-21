Ordu'da Doktora sevgi seli sosyal medyada gündem oldu

Ordu’nun İkizce İlçesi Yoğunluk Beldesi’nde aile hekimi görevini yürüten Dr. Ersin Norlu’nun yer değişikliği sebebiyle görev yaptığı beldeden tayin olması bölge halkını derinden üzdü.

Tayin haberi üzerine Belde halkı Dr. Norlu’ya vefa örneği göstererek görev yaptığı Aile Hekimliği önünde toplandılar. Norlu’nun beldeden gitmemesi için vatandaşlar pankart açarken, öğrenciler de okudukları şiirler ile sevgi gösterisinde bulundu.

Halkı göstermiş olduğu vefa örneği görüntülerinin Sosyal medyada hızla yayılması sağlıkta şiddettin arttığı son günlerde vatandaşlar tarafından takdir ile karşılandı.

(İHA)