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Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya 'ya Nisan ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü.

Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde etkili olan kar yağışı peribacalarını kısa sürede beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kapadokya’da Nisan ayında yağan kar yağışı ise turistleri şaşırtırken kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

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