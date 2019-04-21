Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya 'ya Nisan ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü.
Kapadokya’da Nisan karı Peribacalarını Beyaza Bürüdü
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde etkili olan kar yağışı peribacalarını kısa sürede beyaza bürürken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kapadokya’da Nisan ayında yağan kar yağışı ise turistleri şaşırtırken kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz