Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Çukurca İlçesinde şehit düşen Er Erhan Çiyapul’un ailesini telefonla arayarak taziye dileklerinde bulundu.
Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit ailesi ziyareti ettiği esnada Bakan Soylu ile şehit ailesi ile yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ederek görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu ile şehidin emekli korucu olan babası Ahmet Çiyapul ile telefonla görüşmesi yaptı. Telefon Görüşmesinde Bakan Soylu, “Allah rahmet eylesin. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” dedi.
Taziye çadırında bulunan bir şehit yakını ise, Bakan Soylu'ya“Sizi çok severdi sizden çok memnundu” şeklinde duygulu konuşma yaptı.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz