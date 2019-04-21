Bakan Soylu’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit ailesi ziyareti ettiği esnada Bakan Soylu ile şehit ailesi ile yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ederek görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu ile şehidin emekli korucu olan babası Ahmet Çiyapul ile telefonla görüşmesi yaptı. Telefon Görüşmesinde Bakan Soylu, “Allah rahmet eylesin. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” dedi.

Taziye çadırında bulunan bir şehit yakını ise, Bakan Soylu'ya“Sizi çok severdi sizden çok memnundu” şeklinde duygulu konuşma yaptı.

(İHA)