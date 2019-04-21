Günün Özeti Videolu Haberler Ankara
Günün önemli gelişmeleri şu şekilde, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı, Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor, Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”, Çanakkale’de şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor, Yürümekten bıkan çaycı öyle bir yöntem buldu ki konuları yer aldı.
Günün Özeti Ankara etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">Videolu ankara etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ankara etiketli tüm içerik için tıklayınız"> Haberler Ankara
Günün önemli gelişmeleri şu şekilde, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı, Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor, Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”, Çanakkale’de şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor, Yürümekten bıkan çaycı öyle bir yöntem buldu ki konuları yer aldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.
- ...
Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor
Sri Lanka’da sabah saatlerinden bu yana meydana gelen 8 patlamanın ardından sosyal medyaya erişim engellendi.
- ...
Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi.
- ...
Çanakkale’de şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor
Çanakkale Savaşları’nın 104. yılında Gelibolu Yarımadası’ndaki anıt ve şehitliklere ziyaretçi akını yaşanıyor. Yarımada, özellikle hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehitlikler ve ziyaretçi akını drone ile havadan görüntülendi.
- ...
Yürümekten bıkan çaycı öyle bir yöntem buldu ki
Bursa’da 15 yıldır çay ocağı işleten Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürümekten bıkınca elektrikli kaykayla servis yapmaya başladı.
(İHA)
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz