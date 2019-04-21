Günün Özeti Videolu Haberler Ankara

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Günün önemli gelişmeleri şu şekilde, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı, Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor, Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”, Çanakkale’de şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor, Yürümekten bıkan çaycı öyle bir yöntem buldu ki konuları yer aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı.

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Sri Lanka’da bilanço ağırlaşıyor

Sri Lanka’da sabah saatlerinden bu yana meydana gelen 8 patlamanın ardından sosyal medyaya erişim engellendi.

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Erdoğan: “İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İnsanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum” dedi.

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Çanakkale’de şehitlikler ziyaretçi akınına uğruyor

Çanakkale Savaşları’nın 104. yılında Gelibolu Yarımadası’ndaki anıt ve şehitliklere ziyaretçi akını yaşanıyor. Yarımada, özellikle hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehitlikler ve ziyaretçi akını drone ile havadan görüntülendi.

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Yürümekten bıkan çaycı öyle bir yöntem buldu ki

Bursa’da 15 yıldır çay ocağı işleten Vedat Güngör, her gün 10 kilometre yürümekten bıkınca elektrikli kaykayla servis yapmaya başladı.

(İHA)