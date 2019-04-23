Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca incelemek lazım, bunun üzerinde de düşünmek lazım” dedi.

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YSK’dan İstanbul için ara karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu Ozan Sözeyataroğlu’na devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.

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Yurtta 23 Nisan coşkusu

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

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81 ilde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması”: Bin 452 gözaltı

81 ilde gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında bin 452 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan 19 kayıp çocuk da ailelerine teslim edildi

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Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler D-100’de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

(İHA)