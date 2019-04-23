Bugünün Özet Haber Ve Görüntüleri
Bugünün önemli gelişmeleri olan, Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin açıklama, YSK’dan İstanbul için ara karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu Ozan Sözeyataroğlu’na devretti, Yurtta 23 Nisan coşkusu haberleri olarak ön plana çıktı.
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin bunların hepsini etraflıca incelemek lazım, bunun üzerinde de düşünmek lazım” dedi.
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YSK’dan İstanbul için ara karar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin oylarının geçersiz sayılmasına ilişkin verdiği dilekçeyi reddetti. YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine hükmetti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu Ozan Sözeyataroğlu’na devretti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koltuğunu Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu’na bıraktı.
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Yurtta 23 Nisan coşkusu
Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan coşkuyla kutlandı.
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81 ilde “Huzurlu Sokaklar Uygulaması”: Bin 452 gözaltı
81 ilde gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” kapsamında bin 452 şüpheli gözaltına alınırken, bulunan 19 kayıp çocuk da ailelerine teslim edildi
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Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bahçelievler D-100’de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz