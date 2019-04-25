25 Nisan Özet Haberler

25 Nisan Günün önemli gelişmeleri olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anzak Günü mesajı, Süleyman Soylu: "İlgili fail yakalandı", Teröristlere bir darbe daha, Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar, " Kağıthane’de 149 aileye 745 bin lira kaynak aktarıldı"konularının yer aldığı videolu özet haberler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anzak Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Çanakkale Savaşları’nda can veren her milletten tüm askerleri anıyoruz. Ortak acıları, yeni düşmanlıklar üretme değil; dostluğun, sevginin, barışın aracı haline dönüştürme konusunda Çanakkale’nin tüm toplumlara örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Süleyman Soylu: "İlgili fail yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Küçükçekmece’yle ilgili özellikle hem valiliğimiz hem de emniyet müdürlüğümüz iyi bir çalışma yaptılar ve ilgili fail yakalandı" dedi.

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Teröristlere bir darbe daha

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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Et piyasasının düzenlenmesine ilişkin karar

Et ve Süt Kurumu’na, fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla et alım satımında oluşacak fark için 150 milyon TL’ye kadar destekleme ödemesi yapılacak.

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"Kağıthane’de 149 aileye 745 bin lira kaynak aktarıldı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Kağıthane’de mağdur olan 149 haneye toplamda 745 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

(İHA)