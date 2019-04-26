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26 Nisan Özet Haberleri

26 Nisan Özet Haberleri olaak, FETÖ irtibatlı 210 muvazzaf askere gözaltı kararı, Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor, Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı, Rıza Sarraf’ın köşkünde keşif yapıldı, Uçağı rötar yapınca hakaret üstüne hakaret savurması olayların yer aldığı videolu haberler.

26 Nisan Özet Haberleri

26 Nisan Özet Haberleri olaak, FETÖ irtibatlı 210 muvazzaf askere gözaltı kararı, Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor, Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı, Rıza Sarraf’ın köşkünde keşif yapıldı, Uçağı rötar yapınca hakaret üstüne hakaret savurması olayların yer aldığı videolu haberler.

FETÖ irtibatlı 210 muvazzaf askere gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı kuvvetler içerisine sızmış tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere göz açtırmıyor

MSB: "Irak’ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, çıkarıldığı mahkemece örgüte yardım ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklandı.

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“Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız”

Pendik’te Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara kısa bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

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Rıza Sarraf’ın köşkünde keşif yapıldı

Kandilli’deki köşkünde izinsiz tadilat yaptırdığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rıza Sarraf’ın suça konu köşkünde keşif yapıldı. Keşif yapacak heyet köşke sabah saatlerinde giriş yaptı.

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Uçağı rötar yapınca hakaret üstüne hakaret savurdu

İstanbul Havalimanı’nda uçağı rötar yapınca görevlilere hakaret eden kadın yolcu, tepki topladı. Kadın yolcunun hakarete varan tepkisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

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