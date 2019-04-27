Doğuş, Malatya'da şakalandı

MALATYA'ya, 'O İş Bende' sinema filminin tanıtımı için gelen filmin oyuncularından şarkıcı Doğuş'a yapılan şaka, kahkahaya boğdu. Fotoğraf çektirdikten sonra Doğuş'a sarılan kadının erkek arkadaşı, duruma tepki gösterdi. Neye uğradığına şaşıran Doğuş, bir süre sonra kendisine şaka yapıldığını anlayınca rahat bir nefes aldı.

Oynadığı 'O İş Bende' filminin tanıtımı için Malatya'ya gelen oyuncu ve şarkıcı Doğuş ve Nilay Toprak ile yönetmen Haydar Işık, güvenlik kameraları ve gizli kameraların kayıtta olduğu bir künefe salonuna geldi. Burada amatör tiyatro oyuncuları Ömer Konakçı ile Defne Çoban tarafından kamera şakası hazırlandı. Müşteri gibi oturan kadın oyuncu Defne, bir anda kapıdan giren Doğuş'u görünce boynuna sarılarak fotoğraf çektirmek istedi. Olan bitenden habersiz, kadın hayranı ile fotoğraf çekinen Doğuş, bir anda Çoban’ın erkek arkadaşı rolünü üstlenen Ömer Konakçı'nın tepkisiyle karşılaştı. O an tartışmaya başlayan Defne ve Ömer ikilisini ayırmak için Doğuş araya girdi. Bir türlü sakinleştirilemeyen Ömer Konakçı, daha sonra Nilay Toprak'ın yanına gitti ve 'sen Doğuş'a sarılırsan, ben de Nilay Toprak’a sarılırım' diyerek şakaya Nilay Toprak’ı da ortak etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan iki oyuncu şakalandıklarını anlayınca mekanda büyük bir kahkaha koptu.

Doğuş, hayranlarının ailesi olduğunu belirterek, "Yapacak bir şey yok ama tabii ki gerçekte böyle insanlar var mı, var. Biz sanatçılar, sarıldığım her kişiye ailemizden olarak görüyoruz. Çünkü onlarla beraber büyüdük. Ailemizden bir parça olarak biliyoruz. Ben zaten bir şey oldum. Bir şey söylemek istiyorum ama söylemek de istemiyorum, çünkü misafiriz burada. Beni de bilen biliyor. Biraz sıkıntılı bir tipim. Sonra şöyle bir kardeşim, bak falan filan toparlamaya çalıştım ama neyse toparladık, bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Finali daha şen şakrak oldu. Adamı zaten dövecek halim yok herhâlde. Sonuçta sevgili rolünde birisi, belki çok seviyor, aşık. Ama kıza gitseydin, vursaydın sıkıntı olurdu" diye konuştu.

Nilay Toprak ise, "Ben şok geçirdim. Kıza eğer ters bir şey yapsaydı Doğuş atlardı orada. Tahmin edebiliyorum" dedi.

Şakadan haberdar olan, 'O İş Bende' filminin yönetmeni Malatyalı Haydar Işık da, "Aynı zamanda bizim Malatya'nın aslında kadınlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Biz normalde kadınlarımıza çok değer veririz. Tıpkı senin gibi Doğuş. Ondan dolayı böyle bir şey yaptık" diye konuştu.