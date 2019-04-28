28 Nisan Günün Özet Haberleri

28 Nisan Günün Özet Haberleribve önemli gelişmeleri olarak, Büyük Çamlıca Camii’ne binlerce genç akın etti, Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi, Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı konularının yer aldığı özet haberleri görüntülü izleyebilirsiniz.

Büyük Çamlıca Camii’ne binlerce genç akın etti

İstanbul İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 1 yıldır düzenlenen gençlik buluşmalarının Ramazan ayı öncesindeki son etkinliği bu sabah Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleşti. Binlerce gencin yanı sıra vatandaşların da akın ettiği sabah namazı programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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Muhteşem manzarasıyla Fırat üzerinde zipline keyfi

1897’li yıllarda kanyonlardan geçmek için icat edilen ve günümüzde eğlence sektöründe hızla gelişen zipline aktivitesi, turizm merkezi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Karanlık Kanyon güzergâhı Fırat Nehri üzerinde hizmete açıldı. Doğu Anadolu’nun en uzun zipline hattı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı

Elazığ’da bulunan 2 bin 300 rakımlı göl manzaralı Hazar Dağı’nda, kayak sezonun bitmesinin ardından bir çok ilden gelen 50 paraşütçü uçuş yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.

(İHA)