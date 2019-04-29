Anasayfa/

Video Galeri /

/ Bugün 19:33 TSİ

29 Nisan Günün Özet Haberleri

29 Nisan Günün Özeti, YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi, İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti, Resmi açılışı cuma günü yapılacak, Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü