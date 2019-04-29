29 Nisan Günün Özet Haberleri
29 Nisan Günün Özeti, YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi, İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti, Resmi açılışı cuma günü yapılacak, Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü
29 Nisan Günün Özet Haberleri
29 Nisan Günün Özeti, YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi, İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti, Resmi açılışı cuma günü yapılacak, Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü
YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.
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Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Sural hayatını kaybetti
Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıktığı kazada, ağır yaralanan Josef Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.
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14 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casuslarından Zaki Y. M. Hasan’ın dün sabah Silivri Cezaevi’nde tek kişilik odasında intihar ettiğini açıkladı.
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Resmi açılışı cuma günü yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Camii’nin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami görenleri kendisine hayran bıraktı.
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Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü
Büyükçekmece ve Silivri sahilinde deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin ’kırmızı gelgit’ olayı olduğu açıklandı.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz