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29 Nisan Günün Özet Haberleri

29 Nisan Günün Özeti, YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi, İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti, Resmi açılışı cuma günü yapılacak, Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü

29 Nisan Günün Özet Haberleri

29 Nisan Günün Özeti, YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı, Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi, İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti, Resmi açılışı cuma günü yapılacak, Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü

YSK’da İstanbul için kritik hafta başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin ve MHP’nin olağanüstü itirazlarını bu hafta karara bağlaması bekleniyor.

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Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün yoldan çıktığı kazada, ağır yaralanan Josef Sural kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

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14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İstanbul’da gözaltına alınan casuslardan biri intihar etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casuslarından Zaki Y. M. Hasan’ın dün sabah Silivri Cezaevi’nde tek kişilik odasında intihar ettiğini açıkladı.

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Resmi açılışı cuma günü yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Camii’nin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami görenleri kendisine hayran bıraktı.

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Büyükçekmece’de deniz turuncuya döndü

Büyükçekmece ve Silivri sahilinde deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin ’kırmızı gelgit’ olayı olduğu açıklandı. 

(İHA)

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