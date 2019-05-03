3 Mayıs Günün özeti ve önemli gelişmeleri, Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı bugün yapıldı, Enflasyon rakamları açıklandı, Teröristler inlerinde imha edildi, Trafiğe aldırmadı canını hiçe saydı, Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

"Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur"

Büyük Çamlıca Camii’nin resmi açılışı bugün yapıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyadaki terör saldırılarına değinerek, "Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz, masumları katledemez. Bunun adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Büyük Çamlıca Camii’yle ilgili Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun sözlerine değinerek, "Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız deseler de elhamdülillah doluyor" dedi.

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Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre 2019 Nisan döneminde; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,69, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 2,98 arttı.

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Teröristler inlerinde imha edildi

MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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Trafiğe aldırmadı canını hiçe saydı

E-5 karayolunda bir yaya, akan trafiğe aldırmadan yolun karşısına geçti. Yayanın ölümüne geçişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın Beşiktaş’taki bir kafede başörtülü kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla, hakkında açılan davada hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapsi istenen ünlü, 8 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

(İHA)