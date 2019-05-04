4 Mayıs Günün Özet Haberleri ve önemli gelişmelerini sizler için derledik haberlerde Adana’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı, İzmir’de yangın dehşeti: Motosikletler hurdaya döndü, İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 2 ölü, Küçük çocuğun oyuncak merakı ilginç şekilde sonlandı.

Adana’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

Adana’da virajı alamayan bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 23 kişi yaralanırken 2 kişide hayatını kaybetti.

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İzmir’de yangın dehşeti: Motosikletler hurdaya döndü

İzmir’in Konak ilçesinde, bir motosiklet satış ve tamir dükkanında çıkan yangın paniğe sebep olurken, çok sayıda motosiklet alevlerin arasında kalarak yandı.

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İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusuna ait kuvvetlerin, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Küçük çocuğun oyuncak merakı ilginç şekilde sonlandı

Kadıköy’de 12 yaşında bir çocuk oyuncak almak isterken geri dönüşüm kutusunun içerisine düştü. Kutuda mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

(İHA)