İstanbul Sancaktepe’de rehine dehşeti
Sancaktepe’de bir kişi, kardeşinin berber dükkanında çalışan kişiyi bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri sokağın giriş çıkışlarını kapatırken, ikna çabaları sonucu şahıs yarım saat sonra rehin aldığı şahısları serbest bırakıp teslim oldu.
İstanbul Sancaktepe’de rehine dehşeti
Sancaktepe’de bir kişi, kardeşinin berber dükkanında çalışan kişiyi bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri sokağın giriş çıkışlarını kapatırken, ikna çabaları sonucu şahıs yarım saat sonra rehin aldığı şahısları serbest bırakıp teslim oldu.
Olay Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi’nde bu sabah meydana geldi. İddiaya göre, A.U. isimli bir şahıs, bilinmeyen bir nedenden tartıştığı kardeşinin berber dükkanında çalışan şahsı bıçakla rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. ’Akrep’ diye tabir edilen zırhlı polis aracı da çevrede güvenlik için bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından şahıs rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Halit Arslan/İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz