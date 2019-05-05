60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) tamamlanmasının ardından taşınacak olan yeni ilçe yerleşim yeri "time lapse" tekniğiyle görüntülendi.
60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılıyor.
Baraj tamamlandığında ilçe merkezi ve 4 köy sular altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 6 defa yeri değiştirilen ve 7. defa taşınmaya hazırlanan ilçenin yeri yerleşim yerinin fiziki görümü şekillenmeye başladı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yeni yerleşim yerinde ilk kez denediği “time lapse” tekniğiyle sabit birkaç noktayı günlük fotoğraflayarak kayıt altına aldı.
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, günümüze kadar çekilen 60 bin kare fotoğraftan 700 tanesini seçerek video hazırladı. Yayınlanan videoda ilçenin yeni yerinin temelinin atılmasından günümüze kadar yapılan büyüleyici fiziki değişiklik gözler önüne serildi.
(Adem Güngör/İHA)
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(312 ) 229 25 01
Reklam bilgi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz