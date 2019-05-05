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60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) tamamlanmasının ardından taşınacak olan yeni ilçe yerleşim yeri "time lapse" tekniğiyle görüntülendi.

60 bin karede Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılıyor.

Baraj tamamlandığında ilçe merkezi ve 4 köy sular altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 6 defa yeri değiştirilen ve 7. defa taşınmaya hazırlanan ilçenin yeri yerleşim yerinin fiziki görümü şekillenmeye başladı. DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yeni yerleşim yerinde ilk kez denediği “time lapse” tekniğiyle sabit birkaç noktayı günlük fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, günümüze kadar çekilen 60 bin kare fotoğraftan 700 tanesini seçerek video hazırladı. Yayınlanan videoda ilçenin yeni yerinin temelinin atılmasından günümüze kadar yapılan büyüleyici fiziki değişiklik gözler önüne serildi.

(Adem Güngör/İHA)

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