6 Mayıs Günün Özet haberleri
6 Mayıs Günün Özet haberleri ve önemli gelişmeleri Terör örgütüne geçit yok, SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı, Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı, Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu.
6 Mayıs Günün Özet haberleri ve önemli gelişmeleri Terör örgütüne geçit yok, SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı, Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı, Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu.
Terör örgütüne geçit yok
Doğu Karadeniz kırsalında asker ve polis terör örgütü PKK’ya geçit vermiyor.
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SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı
Balıkesir SEKA kağıt fabrikası, 19 yılın ardından hurda kağıdı geri dönüştüren bir üretim altyapısı ile geri döndü.
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Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı
Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında görüntülendi.
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Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu
Rusya’da 41 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra yapılan aramalarda uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı.
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Furkan’dan acı haber
Erzurum’da 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.
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İstanbul’da köpek dehşeti
Maltepe’de veteriner tarafından ameliyat edilen köpek, otomobilin içerisinde anestezinin etkisinden çıkınca dehşet saçtı. Otomobilde sahiplerini ısıran köpek daha sonra caddedeki bir vatandaşa da saldırdı. Saldırgan köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
(İHA)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz