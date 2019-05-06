6 Mayıs Günün Özet haberleri ve önemli gelişmeleri Terör örgütüne geçit yok, SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı, Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı, Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu.

Terör örgütüne geçit yok

Doğu Karadeniz kırsalında asker ve polis terör örgütü PKK’ya geçit vermiyor.

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SEKA’da 19 yıl sonra üretim başladı

Balıkesir SEKA kağıt fabrikası, 19 yılın ardından hurda kağıdı geri dönüştüren bir üretim altyapısı ile geri döndü.

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Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında görüntülendi.

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Yanan Rus uçağının kara kutusu bulundu

Rusya’da 41 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra yapılan aramalarda uçağın kara kutusunun bulunduğu açıklandı.

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Furkan’dan acı haber

Erzurum’da 17 Nisan’da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

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İstanbul’da köpek dehşeti

Maltepe’de veteriner tarafından ameliyat edilen köpek, otomobilin içerisinde anestezinin etkisinden çıkınca dehşet saçtı. Otomobilde sahiplerini ısıran köpek daha sonra caddedeki bir vatandaşa da saldırdı. Saldırgan köpek belediye ekiplerince barınağa götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)