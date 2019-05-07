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7 Mayıs Günün Özet Haber

7 Mayıs Günün Özet Haber ve önemli gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul açıklaması, Kolilerden para fışkırdı: 8 gözaltı, Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar, İstanbul’a sağanak yağış sürprizi, Papua Yeni Gine’de 7,2 büyüklüğünde deprem.

7 Mayıs Günün Özet Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul açıklaması, Kolilerden para fışkırdı: 8 gözaltı, Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar, İstanbul’a sağanak yağış sürprizi, Papua Yeni Gine’de 7, 2 büyüklüğünde deprem..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK’nın İstanbul kararına ilişkin, “Bu kararı siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. YSK tam tersi bir karar vermiş olsaydı biz yine buna uyacaktık” dedi.

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Kolilerden para fışkırdı: 8 gözaltı

İstanbul Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.

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Metroda başörtülü kadına saldırı davasında karar

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddiasıyla yargılanan Atınç Manap, “hakaret” suçundan 1 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Sanık hakkında “dini değerlerini aşağılama” suçundan ise beraat kararı verildi.

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İstanbul’a sağanak yağış sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Papua Yeni Gine’de 7,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine’nin, Morobe vilayetine bağlı Bulolo kasabasında sabaha karşı 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami uyarısı verilmedi.

(İHA)

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