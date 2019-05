Erdoğan: Eğitim reformunun sabote edilmesine izin vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim reformunun, sayısı az ama sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine, izin vermeyeceğiz. Biz sizinle beraber bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse, ne doğruysa, hangi program faydalıysa onu hayata geçirmenin gayretinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Sergi Salonu’nda, eğitim çalışanlarına iftar verdi. Programda konuşan Erdoğan, Ramazan ayının biraz buruk geçirildiğini belirterek, "Komşumuz Suriye ile birlikte, gönül coğrafyamızda yaşanan dramlar, açlık, kıtlık ve savaş sahneleri Ramazan sevincimizi gölgeliyor. İlk kıblemiz Kudüs’te ve İsrail’in açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’de, Filistinlilerin maruz kaldığı zulümler, iftar sofralarımızın mutluluğunu doyasıya yaşamamıza mani oluyor. Rahmet kapılarının açıldığı, oruçluyken yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günlerde, Türkiyeli Müslümanlar olarak duamız Filistinli, Yemenli, Afganistanlı, Afrikalı, Asyalı Arakanlı kardeşlerimizle beraberdir. İnşallah bu ramazan, zulümlerin son bulduğu, iç savaşların sona erdiği, İslam dünyasında yeniden kardeşlik ve huzur ikliminin hakim olduğu yeni bir döneme vesile olur" ifadelerini kullandı.

'SAYIN BAKANIMIZIN YANINDA OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTİYORUM'

Eğitim konusunda eksiklerin giderilmesi için sürekli yenilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyada hiçbir ülke bu alanda mükemmel konumda olduğunu iddia edemez, ‘Her şeyi bitirdim’ diyemez. Biz nasıl daha iyi, nitelikli, kaliteli bir eğitim arayışındaysak, dünyanın gelişmiş ülkeleri de benzer arayışlar içerisinde. Biz nasıl sürekli kendimizi geliştirmek için çalışıyorsak, diğer toplumlar da aynı gayreti sarf ediyor. Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı birilerinin iddia ettiği gibi, ‘eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek’ değil, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir. Bunun adı istikbalimiz olan evlatlarımızı geleceğin şartlarına, ihtiyaçlarına daha iyi hazırlamak hedefiyle vizyoner davranmaktır. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası eleştirilecek bir tavır değil, tam aksine takdir edilecek bir tavırdır. Tüm bunları söylerken, eğitimin içeriğini geliştirmek konusunda diğer alanlarda kat ettiğimiz mesafenin biraz gerisinde kaldığımızı görmezden geliyor değilim ama bu konudaki kararlılığımızda, azmimizde, çabamızda en küçük bir eksilme yoktur. Sayın Bakanımız ve ekibinden en büyük beklentimiz, işte bu eksiği gidermesidir. Bu doğrultuda yürüteceği çalışmalarda kendisinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum."

'YAPICI DAVRANMAK YERİNE YIKICI OLMAK HİÇ KİMSEYE BİR YARAR SAĞLAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan, ‘Yeni Eğitim Reformu’nun’ kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar, paketin muhteviyatına dair fikirlerini dile getireceklerdir. Bu görüşler çerçevesinde, varsa paketin eksikleri giderilecek, daha da iyileştirilmesi mümkün olacaktır. İyi niyetli dile getirilen eleştiriler elbette dikkate alınacak ve gerekli düzenlemeler de yapılacaktır. Ancak burada samimi bir uyarıda bulunmakta fayda görüyorum, eğitim gibi 82 milyonun tamamını ilgilendiren bir konuda, meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak hiç kimseye bir yarar sağlamaz. Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir. Yalan yanlış ilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.

'BİZ SİZİNLE BERABER BU REFORMU HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ileri doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan, ‘ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibinin’ bulunduğunu aktararak, "Ecdadın dediği gibi, ‘Elinde çekiç olan, her şeyi çivi olarak görürmüş’ Bunlar da böyle, elde çekiç her şey çivi, maalesef bunlar da her yeniliğe, her reforma, ülkeye ve millete katkı yapacak her projeye saldırmayı bir maharet sanıyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak bu yıkım ekibine rağmen başardık. Bugün de aynısını yapacağız. Eğitim reformunun, sayısı az ama sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine, hep birlikte izin vermeyeceğiz. Biz size inanıyoruz. Biz sizinle beraber bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse, ne doğruysa, hangi program faydalıysa onu hayata geçirmenin gayretinde olacağız" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDETİ ASLA TASVİP ETMİYORUM'

Teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin Türkiye toplumuna yabancı, bazı hastalıkların da ‘Milli bünyeye’ sirayet ettiğini belirten Erdoğan, "Şiddetin özendirildiği diziler, şiddet içeren filmler ve sanal oyunlar, özellikle gençlerimizin zihin kodlarını tahrip ediyor. Trafikten okula, sokaktan hastaneye, sadece görevini yapan insanlara kadar her yerde, fiziki ve sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu şiddet dalgasına zaman zaman eğitimcilerimizin de maruz kalması, son derece üzüntü vericidir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en küçük bir müsamahamız yoktur, olamaz bizim kültürümüzde öretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Biliyorsunuz, bizim elimizi öpmeye gayret edenler çoktur, hep öyle alıştırmışlar, siyasilerin huyudur. Ben de derim ki, ‘Bak 3 kişinin elini öpeceksin; Annenin, babanın ve hocanın’, ‘Ama sen de hocamızsın’, ‘Bizi karıştırma’, ‘Annenin, babanın hele hele annenin ayağının altını öp’ çünkü cennet annelerin ayakları altında. Ben annemin ayaklarının altını öperdim, Allah rahmet eylesin. Tavsiye ediyorum, sizler de annelerinizin ayağının altını öpün" dedi.

'HAK ETTİĞİNİZ PAYI ALACAKSINIZ'

Erdoğan, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin görevlerini en güzel şekilde yapmalarını sağlamak, bizim boynumuzun borcudur. İnşallah, bundan sonra çalışma şartlarından özlük haklarınıza kadar sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomimiz büyüdükçe, ülkemizin imkanları genişledikçe, oluşan katma değerden sizler de hak ettiğiniz payı alacaksınız."