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Mona Lisa yapay zekayla 'konuşturuldu'

Yapay zeka araştırmacılarının geliştirdikleri teknolojiyle Mona Lisa'nın yüz mimikleri hareket ettirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Samsung'un Rusya'nın başkenti Moskova'daki Yapay Zeka Merkezi tarafından geliştirilen sisteme Mona Lisa tablosu dahil edildiğinde, Mona Lisa'nın dudaklarını ve gözlerini hareket ettirerek yüz ifadelerini kullanması sağlandı.

Yapay Zeka Merkezi, tek bir yüz fotoğrafı ya da tablodan, yüksek gerçekçiliğe sahip, konuşan, gülen ya da yüz ifadelerini kullanan sahte video elde etme teknolojisi geliştirdi.

Deepfake AI adı verilen bu teknoloji sayesinde daha önce de sahte video geliştirilebiliyordu ancak videonun yapılabilmesi için yüzün farklı açılarının bulunduğu birçok fotoğraf verisi gerekiyordu.

Samsung'un geliştirdiği sistem, tek bir fotoğrafla yüksek gerçekliğe sahip video oluşturabilmesi açısından yenilik getiriyor ve bu alanda gelinen son noktayı gösteriyor.

Sistem, herhangi bir görüntüdeki yüzü kaynak olarak kullanabiliyor. Kaynak yüzdeki, konuşma, gülme gibi ifadeleri alarak, videoda kullanılacak olan hedef yüze işliyor.

Araştırmacılar, Mona Lisa tablosunun yanı sıra Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevski ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de fotoğraflarını video haline getirerek YouTube'da yayınlandı.

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