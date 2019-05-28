Kalecik'te Feci Kaza: 1 Yaralı

Bugün Ankara Kalecik istikametinde seyir halinde araç kazası gerçekleşti. Olay yerinden geçerken duruma şahit olan Sivil Kalecik İlçe Jandarma Uzman Çavuş'un olay yerindeki soğuk kanlılığı sayesinde sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Uzman Çavuş'un gerekli yol emniyetini almış olması ve ağır yaralı vatandaşa yapmış olduğu ilk müdahele sayesinde vatandaşın hayatta kalmasını sağlandı.

Trafik Kazası

Günümüzde insanların hayatlarını kaybetmelerinde en önemli faktör olarak trafik kazaları görülmektedir. Hayati öneme sahip olan ciddi kazaların yanında birçok insanın da hayatının sonuna kadar acı çekmesine neden olan trajik olaylar meydana gelmektedir. Trafik kazalarını engellemek ve kazaları en alt seviyede tutacak şartları sağlamak başta toplumun eğitimcilerinin sorumluluğu altındayken daha sonradan faaliyete geçirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de birçok vatandaş tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ülkemiz karayolları açısından geniş bir ağa sahip olduğundan dolayı, her yıl trafik kazaları haberleri yoğun bir şekilde haber gündemini meşgul eden haberler arasında yer almaktadır. Özellikle tatil günlerinde veya bayram günleri gibi insanların işlerine ara verdikleri zamanlarda trafik kazaları ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır. Bu konular hakkında gündeme gelen haberler vatandaşlara hem durumun ne kadar vahim bir konu olduğunu gösterirken hem de vatandaşların trafikte daha duyarlı davranmalarına olanak sağlamaktadır. Trafik kazalarının öncesi ve sonrası, nedenleri, kazanın faillerinin hukuki açıdan karşılaşacağı yaptırımlar ile ilgili tüm bilgileri internet haber sitemizde bulabilirsiniz.

Alfa Haber Ajansı (AHA)